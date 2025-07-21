Глава DSM Group Шуляк опроверг данные о росте спроса на гормональные контрацептивы

По данным аптечной статистики, в России растет популярность гормональных противозачаточных средств. С начала года реализовано около девяти миллионов упаковок — это на семь процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Чеченской Республике отмечен наибольший рост спроса — на 23%.Однако эти данные в эфире ИА НСН опроверг генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

«Гормональные контрацептивы — средство осознанного выбора. Это не простуда! Мы наоборот видим тенденцию сокращения продаж оральных контрацептивов, потому что это дорого, эти препараты нужно принимать постоянно. Также мы видим снижение спроса на экстренные контрацептивы», — отметил эксперт.

Он добавил, что гормональные контрацептивы наиболее популярны в европейской части страны. Из-за большей плотности населения спрос на эти препараты выше, подчеркнул Шушляк.