Гипнотерапевт Гельман отметила, что усиление контроля приводит к росту тревожности

Клинический психолог и гипнотерапевт Ольга Гельман в разговоре с «Газетой.Ru» указала на интересный парадокс: несмотря на то что люди стали лучше распознавать свою тревогу, это не делает ее слабее. Более того, чем больше человек погружается в самонаблюдение, тем сильнее он фиксируется на симптомах.

Гельман подчеркнула, что знание о тревоге не всегда помогает ее преодолеть. Она привела пример с гаджетом, который фиксирует сердцебиение: это лишь констатация факта, а не выход из состояния.

«Везде, где человек пытается усилить контроль, тревога только растет», — отметила психолог.

По ее словам, проблема заключается в том, что сознание обрабатывает лишь небольшую часть сенсорного потока, а бессознательное берет на себя всю рутину: дыхание, сердцебиение, поддержание равновесия и т. д. Большинство реакций работают на автопилоте, и это хорошо, пока этот автопилот не ведет нас в тупик.

Психолог отметила, что перезаписать вредные устаревшие паттерны можно при помощи гипнотерапии. Она позволяет мягко обойти избыточный контроль сознания и работать напрямую с теми автоматическими реакциями, которые годами управляют поведением.

«Главное — не застревать в бесконечном анализе и не верить диагнозам из соцсетей. Найдите специалиста, который поможет добраться до истинной причины», — сказала Гельман.