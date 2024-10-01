Гипнолог Дуденкова рассказала, что точечный массаж поможет избавиться от головных болей

Точечный массаж — это эффективная техника, помогающая в борьбе с различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и нарушения обмена веществ. Массажист Екатерина Дуденкова рассказала Life, что такие методы, как японская система Юмейхо, способствуют снятию мышечного напряжения и улучшению кровообращения, что может привести к быстрому облегчению симптомов после первого сеанса.
Точечный массаж полезен для профилактики и лечения заболеваний сердца (например, гипертонии) и нервной системы (головные боли, остеохондроз), а также нарушений обмена веществ, таких как диабет и ожирение. Это также эффективный метод при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, уменьшающий физическое напряжение и воспаления, улучшая микроциркуляцию тканей.
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