Гипнолог Дуденкова рассказала, что точечный массаж поможет избавиться от головных болей

Точечный массаж — это эффективная техника, помогающая в борьбе с различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и нарушения обмена веществ. Массажист Екатерина Дуденкова рассказала Life, что такие методы, как японская система Юмейхо, способствуют снятию мышечного напряжения и улучшению кровообращения, что может привести к быстрому облегчению симптомов после первого сеанса.