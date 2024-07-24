Гинцбург назвал срок появления российской вакцины от туберкулеза

Директор НИЦ имени Гамалеи Гинцбург: вакцина от туберкулеза появится в 2025 году

Фото: РИА «Новости»

Российские специалисты разработали вакцину от туберкулеза, препарат может появиться в доступе уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество», его процитировало РИА «Новости».

Новая вакцина будет защищать от заражения туберкулезом, в НИЦ уже проводят ее испытания.

Гинцбург за день до этого также рассказал изданию, что препарат смогут использовать не только взрослые, но и дети. Вакцина кардинально изменит эпидемиологию данного заболевания — туберкулез перестанет быть «естественным спутником» человечества, добавил вирусолог.

Центр планирует подать в Минздрав документы на регистрацию препарата уже в 2026 году, сообщил RT.

Ранее Гинцбург отметил, что добровольцев для испытаний вакцины набирают в 50 фтизиатрических центрах страны. Специалисты уже привили треть или половину испытуемых, за ними ведется наблюдение.

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