Гинцбург назвал срок появления российской вакцины от туберкулеза

Директор НИЦ имени Гамалеи Гинцбург: вакцина от туберкулеза появится в 2025 году

Российские специалисты разработали вакцину от туберкулеза, препарат может появиться в доступе уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество», его процитировало РИА «Новости» .

Новая вакцина будет защищать от заражения туберкулезом, в НИЦ уже проводят ее испытания.

Гинцбург за день до этого также рассказал изданию, что препарат смогут использовать не только взрослые, но и дети. Вакцина кардинально изменит эпидемиологию данного заболевания — туберкулез перестанет быть «естественным спутником» человечества, добавил вирусолог.

Центр планирует подать в Минздрав документы на регистрацию препарата уже в 2026 году, сообщил RT.

Ранее Гинцбург отметил, что добровольцев для испытаний вакцины набирают в 50 фтизиатрических центрах страны. Специалисты уже привили треть или половину испытуемых, за ними ведется наблюдение.