Гинекологи рассказали, что персики помогают снизить утренний токсикоз на ранних сроках беременности

Беременным женщинам важно получать достаточное количество витаминов, минералов и питательных веществ для правильного формирования плода и поддержания своего здоровья. Специалисты Перинатального центра Йошкар-Олы в беседе с «МариМедиа» рекомендовали добавить в рацион ряд фруктов.

Среди них — бананы, они богаты калием, что важно для поддержания нормального уровня кровяного давления. Они также содержат витамин B6, который может помочь в борьбе со стрессом.

Персики богаты железом и бета-каротином, помогают пищеварению и способны снизить утренний токсикоз на ранних сроках беременности. Апельсины — источник витамина C, который помогает укрепить иммунитет и поддерживает здоровье кожи. Важно учитывать индивидуальную переносимость.

Манго богато витаминами A и C. Витамин A нужен для развития плода, а витамин C укрепляет иммунитет. Груши содержат клетчатку и витамин C, а также являются источником фолиевой кислоты, которая важна для развития будущего малыша.