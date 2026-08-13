Гинеколог назвал оптимальный интервал между беременностями

Женский организм рассчитан на вынашивание и рождение детей с определенной периодичностью. Запас прочности индивидуален, но врачи рекомендуют не беременеть раньше года после предыдущих родов. Об этом сообщила 360.ru акушер-гинеколог и репродуктолог Марзи Абдуллаева.

«Если интервал меньше даже года, наступает истощение. Пациентка не восстановилась, питательных веществ может не хватать, беременность протекает тяжелее», — заявила она.

При беременности и грудном вскармливании ребенок получает питательные вещества из организма матери, поэтому рожавшие женщины часто жалуются на проблемы с зубами и позвоночником. Абдуллаева сообщила, что в случае сильного истощения организм сам заблокирует зачатие.

Подробнее узнать о максимально рекомендуемом количестве беременностей и оптимальном сроке между ними можно в материале 360.ru.