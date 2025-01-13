Гинеколог Жарова посоветовала много гулять по лесу после родов

Рождение ребенка — это значительный вызов для женского организма. Акушер-гинеколог Мария Жарова поделилась в интервью радио Sputnik советами по восстановлению здоровья после родов.

После родов женщине нужно время, чтобы вернуться к своему прежнему состоянию. В первую очередь, необходимо восстановить физическую форму.

Начните с легких прогулок, а затем добавьте упражнения для укрепления мышц живота и таза, такие как упражнения Кегеля. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент современных тренажеров, которые синхронизируются со смартфонами, подчеркнула Жарова.

Не менее важен эмоциональный аспект. Послеродовой период может сопровождаться как радостью, так и стрессом. Поддерживайте контакт с близкими, обсуждайте свои чувства и не стесняйтесь обращаться за поддержкой, добавила врач.