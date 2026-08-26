Гинеколог Уланкина рекомендовала отказаться от ношения синтетического кружевного белья
Кружевное белье может быть частью повседневного гардероба, если оно правильно подобрано. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, на что обратить внимание при выборе белья.
По словам гинеколога, кружевное белье из натуральных нитей можно носить каждый день. Также допустимы сочетания натуральных материалов с кружевом, которое выполняет декоративную функцию. А вот от синтетического кружевного белья лучше отказаться.
Качество пошива и посадка белья также имеют значение. Если модель слишком тесная, плохо отводит влагу или ее швы натирают кожу, это может привести к раздражению. Особенно в жару, при повышенном потоотделении и физической активности.
«Грубая ткань в таких условиях сильнее натирает, а материал, который плохо отводит влагу, способствует ее накоплению. В результате может появиться покраснение, зуд и дискомфорт», — подчеркнула Уланкина.
При выборе белья стоит ориентироваться на собственные ощущения во время носки. Модель не должна врезаться в тело, натирать кожу или мешать двигаться. Гинеколог посоветовала выбирать модели с мягкой хлопковой ластовицей или другой хорошо впитывающей влагу вставкой.