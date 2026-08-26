Гинеколог Уланкина рекомендовала отказаться от ношения синтетического кружевного белья

Кружевное белье может быть частью повседневного гардероба, если оно правильно подобрано. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru , на что обратить внимание при выборе белья.

По словам гинеколога, кружевное белье из натуральных нитей можно носить каждый день. Также допустимы сочетания натуральных материалов с кружевом, которое выполняет декоративную функцию. А вот от синтетического кружевного белья лучше отказаться.

Качество пошива и посадка белья также имеют значение. Если модель слишком тесная, плохо отводит влагу или ее швы натирают кожу, это может привести к раздражению. Особенно в жару, при повышенном потоотделении и физической активности.

«Грубая ткань в таких условиях сильнее натирает, а материал, который плохо отводит влагу, способствует ее накоплению. В результате может появиться покраснение, зуд и дискомфорт», — подчеркнула Уланкина.

При выборе белья стоит ориентироваться на собственные ощущения во время носки. Модель не должна врезаться в тело, натирать кожу или мешать двигаться. Гинеколог посоветовала выбирать модели с мягкой хлопковой ластовицей или другой хорошо впитывающей влагу вставкой.