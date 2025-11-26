Гинеколог Уланкина рассказала о необходимых обследованиях после родов

После рождения ребенка женщина часто сосредоточена на уходе за малышом и может забывать о своем здоровье. Однако в этот период организм переживает значительные гормональные, физические и эмоциональные изменения. Своевременные обследования помогают выявить возможные проблемы и предотвратить осложнения. Гинеколог, кандидат медицинских наук и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала о необходимых обследованиях после родов.

Первое обязательное обследование — визит к акушеру-гинекологу через 30–45 дней после родов для профилактики и выявления возможных осложнений. Если у женщины есть соматические заболевания, рекомендуется консультация терапевта.

Ольга Уланкина предупреждает, что при появлении боли, повышении температуры или нехарактерных выделениях нужно обратиться к врачу незамедлительно, не дожидаясь планового визита.

Также после родов рекомендуется пройти УЗИ органов малого таза, особенно если роды были осложненными или проводилось кесарево сечение.

«Если роды были осложненными или проводилось кесарево сечение, контрольное УЗИ бывает особенно важным», — объяснила эксперт.

Не менее важны лабораторные исследования: общий анализ крови помогает выявить анемию и признаки воспаления, биохимический анализ оценивает состояние печени и почек, а анализы на гормоны — восстановление репродуктивной системы и работу щитовидной железы.