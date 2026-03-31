Гинеколог Уланкина предупредила, что отсутствие боли в груди перед месячными может указывать на гормональный дисбаланс

Чувствительность и болезненность груди перед менструацией известны многим женщинам, однако некоторые не испытывают таких ощущений. Гинеколог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью Life.ru назвала несколько причин отсутствия боли в груди перед месячными и объяснила, когда это может быть опасно.

Болезненность груди перед месячными, или циклическая мастодиния, обычно связана с гормональными колебаниями. Во вторую фазу цикла активно вырабатывается прогестерон, из-за чего железистая ткань набухает, увеличивается приток крови, задерживается жидкость. Эти изменения могут вызывать ощущения тяжести и распирания.

«Выраженность симптома зависит от индивидуальной чувствительности рецепторов молочной железы к гормонам и от баланса эстрогенов и прогестерона», — поясняет эксперт.

У многих женщин гормональные колебания проходят незаметно, и это не указывает на нарушения. Отсутствие боли в груди может быть обусловлено генетикой: если у матери или бабушки не было таких ощущений, дочь, вероятно, унаследует ту же особенность. Также чувствительность может снизиться с началом приема гормональных контрацептивов, которые сглаживают естественные колебания гормонов.

С возрастом чувствительность груди к циклическим изменениям часто снижается. Однако есть ситуации, когда изменение чувствительности груди требует внимания.

Стоит обратиться к врачу, если мастодиния возникла внезапно или характер ощущений резко изменился, особенно на фоне нерегулярных месячных. Это может указывать на гормональный дисбаланс, снижение функции яичников или приближение менопаузы. Также тревожными признаками являются односторонняя боль, появление уплотнений, выделений из сосков, изменение формы груди или образования на коже, заключила Уланкина.