Гинеколог Титова посоветовала отказаться от сладостей и алкоголя при ПМС

Некоторые продукты могут усиливать симптомы предменструального синдрома, такие как вздутие живота, отеки и перепады настроения. Об этом рассказала гинеколог, маммолог, нутрициолог Елена Титова в интервью сайту KP.RU .

По словам врача, ПМС — это сложный биохимический процесс, который провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам.

«Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отеки и ощущение тяжести», — отметила медик.

Врач рекомендовала пересмотреть рацион, исключив соленые закуски, копчености, газированные напитки и алкоголь, которые усиливают головные боли, отеки и скачки сахара. Также стоит ограничить сладости и выпечку, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.

Вместо этого Титова посоветовала употреблять легкие салаты, рыбу и нежирные виды мяса, такие как курица, индейка или кролик, а также гречневую кашу и кешью.