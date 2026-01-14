Гинеколог Темирбулатов отметил, что дорогие генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными в России

Два вида бесплатных генетических тестов стали доступны для россиян. Это тесты на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Хотя количество пациентов, нуждающихся в таких исследованиях, невелико, эти тесты являются дорогостоящими, и инициатива Минздрава заслуживает внимания, заявил ИА НСН врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов.

По словам врача, генетические тесты могут выявить отклонения в составе хромосом. Например, с их помощью можно обнаружить спинальную мышечную атрофию — одно из моногенных заболеваний. Если оба родителя являются носителями заболевания, анализ эмбрионов позволит выбрать здоровый эмбрион.

По словам эксперта, это поможет снизить частоту рождения детей с наследственными заболеваниями. Однако он не считает, что это существенно изменит спрос на ЭКО, так как подобные случаи встречаются нечасто.

В Москве уже действует программа по проверке числа яйцеклеток и бесплатной заморозке. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что в регионах необходимо выстроить аналогичную систему для борьбы с бесплодием.