Гинеколог Стоянович: для женского здоровья важно проходить УЗИ малого таза

Гинеколог, эндокринолог и маммолог Леонтина Стоянович перечислила анализы, которые помогут женщине оценить свое репродуктивное здоровье. Об этом сообщила «ТСН24».

По словам врача, комплексное обследование включает общий гинекологический мазок. Он выявляет воспаления и некоторые инфекции, передаваемые половым путем. Важно также проходить цитологическое исследование шейки матки.

«Исследование позволяет обнаружить изменения в клетках шейки матки, которые могут привести к раку», — пояснила медик.

Специалист посоветовала не забывать про УЗИ органов малого таза. Процедура помогает оценить состояние матки и яичников.

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