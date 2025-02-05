Гинеколог Стоянович: для женского здоровья важно проходить УЗИ малого таза

Гинеколог, эндокринолог и маммолог Леонтина Стоянович перечислила анализы, которые помогут женщине оценить свое репродуктивное здоровье. Об этом сообщила « ТСН24 ».

По словам врача, комплексное обследование включает общий гинекологический мазок. Он выявляет воспаления и некоторые инфекции, передаваемые половым путем. Важно также проходить цитологическое исследование шейки матки.

«Исследование позволяет обнаружить изменения в клетках шейки матки, которые могут привести к раку», — пояснила медик.

Специалист посоветовала не забывать про УЗИ органов малого таза. Процедура помогает оценить состояние матки и яичников.