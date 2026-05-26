Гинеколог Сонина предупредила, что сидячая работа повышает риск развития эндометриоза и миомы матки

По словам специалиста, длительное нахождение в положении сидя может привести к застою крови в органах малого таза. Это создает условия для развития хронических воспалительных процессов в яичниках, маточных трубах и матке.

«Застойные явления создают благоприятные условия для развития и хронизации воспалительных процессов», — отметила врач.

Также могут возникать нарушения микрофлоры, повышается риск бактериального вагиноза и кандидоза. Кроме того, сидячий образ жизни влияет на обмен веществ и чувствительность тканей к инсулину, что может стать причиной гормональных нарушений.

Избыток эстрогенов при дефиците прогестерона способен привести к нарушениям менструального цикла, а также повысить риск развития эндометриоза и миомы матки. Для женщин, планирующих беременность, сидячая работа может создавать дополнительные сложности: нарушение кровообращения и гормонального баланса способно снижать фертильность и затруднять зачатие.

Чтобы снизить риски, Сонина рекомендует делать перерывы каждые 45–60 минут, правильно организовывать рабочее место, использовать обеденный перерыв для прогулок, включать в график умеренные физические нагрузки, выполнять упражнения для мышц тазового дна и соблюдать питьевой режим.