Гинеколог Соколова: избыток кофеина в беременности повышает риски выкидыша

Во время беременности важно уделять особое внимание питанию, чтобы обеспечить здоровье матери и ребенка. Врач-гинеколог Анастасия Соколова в разговоре с «Известиями» назвала продукты, которые лучше всего исключить из рациона на период вынашивания ребенка.