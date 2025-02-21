Гинеколог Соколова: избыток кофеина в беременности повышает риски выкидыша

Во время беременности важно уделять особое внимание питанию, чтобы обеспечить здоровье матери и ребенка. Врач-гинеколог Анастасия Соколова в разговоре с «Известиями» назвала продукты, которые лучше всего исключить из рациона на период вынашивания ребенка.

Среди них — сырое мясо, рыба, яйца, непастеризованные молочные продукты и сыры с высоким содержанием ртути, отметила доктор. Обработанные продукты лучше заменить цельными, богатыми питательными веществами.

Алкоголь и чрезмерное употребление кофеина также вредны. Они способны вызвать серьезные врожденные патологии у ребенка, а также увеличить вероятность выкидыша или преждевременных родов, предупредила Соколова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте