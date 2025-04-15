Организм будущей матери заранее сигнализирует о скорой встрече с малышом. Врач акушер-гинеколог Анастасия Слизова сообщила сайту RuNews24.ru о шести ключевых признаках подготовки организма к родам.

Среди них снижение аппетита и потеря веса: организм сосредотачивается на предстоящей задаче, оставляя еду на втором плане. Еще одним важным сигналом является изменение стула — частота и консистенция становятся иными благодаря гормонам, отметила доктор.

Появляется боль в районе крестца вследствие давления головки ребенка на нервные окончания. Один из заметных симптомов — отхождение слизистой пробки, защищавшей матку всю беременность.

Наконец, женщину начинают беспокоить тренировочные схватки, ощущаемые сверху вниз, однако нерегулярные и безболезненные. Эти симптомы свидетельствуют о подготовке тела к важнейшему событию жизни женщины. Их знание помогает будущим матерям спокойнее ожидать встречи с ребенком, подчеркнула Слизова.