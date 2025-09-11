Гинеколог Слизова отметила, что ношение коротких юбок может привести к обострению скрытых инфекций

Акушер-гинеколог и врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в интервью агентству RuNews24.Ru поделилась мнением о влиянии ношения коротких юбок и капроновых колготок на женское здоровье.

Доктор рассказала, что переохлаждение может негативно сказаться на женской репродуктивной системе. Хотя короткие юбки и колготки сами по себе не являются причиной болезней, недостаточная защита от холода способна снизить иммунитет и вызвать обострение скрытых инфекций, написал сайт «Известия».

Слизова отметила, что цистит обычно связан не с переохлаждением, а с активностью микроорганизмов. При наличии воспаления или нарушении гигиены бактерии могут спровоцировать цистит и пиелонефрит.

Врач также подчеркнула, что мини-юбки не приводят к бесплодию, но инфекции, передающиеся половым путем, могут вызвать непроходимость маточных труб и другие осложнения.