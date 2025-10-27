Гинеколог Шахпазова отметила, что беременность при миоме матки может проходить благополучно

Акушер-гинеколог Мадина Шахпазова из Центра женского здоровья при Городской клинической больнице № 31 имени академика Г. М. Савельева в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, что беременность при миоме матки может проходить благополучно, если будущая мать находится под контролем врача.

Шахпазова подчеркнула, что удаление миомы с помощью лапароскопической операции (миомэктомия) позволяет женщинам без осложнений вынашивать и рожать детей. По ее словам, это «золотой стандарт» лечения миомы, позволяющий пациенткам полноценно реализовывать репродуктивную функцию.

