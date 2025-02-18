Гинеколог Серов поддержал возможность уйти в декрет раньше положенного срока

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу разрешить женщинам уходить в декретный отпуск значительно раньше, чем на тридцатой неделе беременности.

По его словам, у женщин снижается риск прерывания беременности на раннем сроке, особенно когда был аборт или имеется первичное невынашивание. Если у будущих мам появится возможность больше отдыхать, это только пойдет им на пользу, считает гинеколог.

Во вторник, 18 февраля, в Госдуму внесли законопроект, позволяющий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. В пояснительной записке к законопроекту указано, что благодаря более раннему предоставлению декретного отпуска появится возможность своевременно проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения во время вынашивания плода.