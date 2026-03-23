Гинеколог Семененко рассказала, что снизить риск развития синдрома Дауна у ребенка можно с помощью определенной еды

Употребление сардин на ранних сроках беременности может помочь снизить риск развития синдрома Дауна у ребенка. По словам акушера-гинеколога Анастасии Семененко, несмотря на генетическую природу синдрома, можно предпринять шаги для снижения риска его появления. Она сообщила об этом в беседе с «Газетой.Ru» .

Семененко подчеркнула, что здоровье яйцеклеток закладывается задолго до зачатия. Качественные мембраны, построенные из омега-3, снижают риск хромосомных поломок на ранних сроках беременности. Сардины — один из самых доступных источников жирных кислот: в 100 граммах рыбы содержится более 100% дневной нормы нутриента.

Кроме того, в 100 граммах сардин содержится 4,8 мкг витамина D, что больше чем на треть покрывает суточную норму потребления. Витамин D участвует в процессах деления клеток и регулирует иммунный ответ. Семененко отметила, что хроническое воспаление может негативно сказаться на протекании беременности и здоровье будущего малыша.

Врач также посоветовала добавить в рацион сардины из-за высокого содержания витаминов группы B, особенно B12. Эти нутриенты участвуют в метилировании ДНК — процессе, который отвечает за активацию генов.

«Нарушение метилирования — самая недооцененная опасность для будущей мамы», — подчеркнула Семененко.

Она объяснила, что сардины помогают генам правильно «включаться» и «выключаться», особенно в периоды имплантации и формирования эмбриона. Гинеколог рекомендовала включать рыбу в диету будущей мамы, потребляя ее всего два-три раза в неделю.