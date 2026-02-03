Гинеколог Салаева посоветовала женщинам включить в рацион сою и льняные семена

Репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева в беседе с aif.ru рассказала о продуктах, полезных для женского здоровья.

Доктор отметила, что включение в рацион сои может снизить риск развития рака молочной железы и облегчить симптомы менопаузы. Ежедневное употребление 50 граммов молотого льняного семени, по ее словам, помогает уменьшить частоту и интенсивность приливов у женщин в постменопаузе.

Кроме того, специалист рекомендовала добавлять в питание сухофрукты, ягоды и кунжут. В качестве гарниров она посоветовала использовать чечевицу, фасоль и цветную капусту, добавил сайт KP.RU.