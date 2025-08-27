Гинеколог Ростова указала на опасность внематочной беременности для здоровья женщины

В гинекологии существуют состояния, которые требуют немедленного медицинского вмешательства, заявила врач-гинеколог Мария Ростова в интервью РИАМО . Опасность представляют такие патологии, как внематочная беременность, апоплексия яичника и перекрут придатков матки.

Внематочная беременность развивается в фаллопиевой трубе, яичнике, брюшной полости или рубце после кесарева сечения и может привести к разрыву трубы с сильной болью и кровотечением, написал «ФедералПресс».

Апоплексия яичника часто встречается у женщин 18–35 лет и может произойти из-за интенсивных физических нагрузок или интимной близости в середине менструального цикла или после овуляции. Симптомы включают резкую боль внизу живота, слабость и падение давления.

Перекрут придатков матки также требует экстренной помощи врача и может возникать у девочек, беременных и женщин в постменопаузе из-за объемных образований в яичнике или фаллопиевой трубе, спаек в малом тазу.