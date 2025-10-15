Гинеколог Ремез рассказала, что при тяжелом токсикозе нужна госпитализация

Гинеколог-эндокринолог, член Российской ассоциации репродукции человека Елена Ремез сообщила «Газете.Ru» , что при тяжелом токсикозе, когда беременную рвет более 10 раз в сутки, требуется госпитализация.

По словам доктора, у большинства женщин в первом триместре встречается ранний токсикоз, который может влиять на общее состояние.

«Иногда это не просто временный дискомфорт, а серьезная проблема, влияющая на физическое и эмоциональное состояние женщины», — привел слова эксперта сайт «Известия».

При легкой степени токсикоза рвота бывает до четырех раз в день, при средней — до 10, а при тяжелой — свыше 10. В последнем случае необходимо лечение в стационаре с внутривенным введением лекарств.

При легких формах токсикоза врач рекомендовала пить достаточно жидкости, есть небольшими порциями до шести раз в день и отдавать предпочтение белковым продуктам. Если состояние не улучшается, применяют медикаментозную терапию, заключила Ремез.