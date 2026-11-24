Отказ от жиров и бесхолестериновые диеты ускоряют старение и ухудшают либидо. Об этом сайту «Здоровье Mail» сообщила акушер-гинеколог Ольга Пуговкина.

По ее словам, холестерин необходим для синтеза эстрогена, прогестерона и тестостерона. Его дефицит приводит к сухости кожи, морщинам и упадку сил. Чтобы сохранить гормональный баланс, врач рекомендовала добавить в рацион яйца, жирную рыбу и молочные продукты.

Также женскому организму нужны цинк, омега-3 и антиоксиданты. Цинк из тыквенных семечек, печени и морепродуктов поддерживает уровень тестостерона. Полезные жиры улучшают кровообращение, а антиоксиданты из ягод и овощей защищают клетки от старения.

Главными врагами молодости и влечения Пуговкина назвала избыток сахара, трансжиры и алкоголь, которые ускоряют разрушение коллагена и нарушают работу сосудов.