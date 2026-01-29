Гинеколог Салаева перечислила привычки, опасные для женского здоровья

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева сообщила о привычках, которые могут негативно влиять на женское здоровье. В беседе с Lenta.Ru она подчеркнула, что некоторые из них могут повредить репродуктивной системе и гормональному фону.

Одной из наиболее разрушительных привычек специалист назвала курение. По ее словам, оно ускоряет истощение яичникового резерва, приводит к ранней менопаузе, повреждает яйцеклетки и снижает вероятность зачатия. Курящие женщины также рискуют столкнуться с внематочной беременностью, выкидышем, отслойкой плаценты, преждевременными родами и низким весом ребенка при рождении, написали «Известия».

Салаева добавила, что токсические компоненты сигарет увеличивают вероятность онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки.

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя также опасно для женского здоровья. По словам врача, у женщин, которые регулярно пьют алкоголь, риск выкидыша возрастает на 25–35%, а вероятность врожденных аномалий у плода увеличивается в два-три раза.

«Особенно опасен алкоголь на ранних этапах беременности, когда закладываются основные системы организма будущего ребенка», — отметила гинеколог.

Также специалист выделила такие проблемы, как несбалансированное питание, недосып, нарушение режима дня, малоподвижный образ жизни и чрезмерные нагрузки. Она подчеркнула, что на женском здоровье может сказываться и ношение неподходящего белья, например, тесных трусов из синтетики или стрингов.