Гинеколог Позднякова отметила, что после 35 лет шансы на беременность начинают снижаться

Гинеколог-эндокринолог Анна Позднякова рассказала РИАМО , что шансы на беременность уменьшаются после 35 лет из-за снижения овариального резерва у женщин.

Доктор подчеркнула важность осознания этого факта, чтобы не упустить время, поскольку эффективность программ ЭКО составляет в среднем 35–40%, и для достижения беременности может потребоваться несколько попыток, привел слова эксперта сайт NEWS.ru.

Позднякова также обратила внимание на то, что вредные привычки и прием некоторых лекарственных препаратов и биологически активных добавок могут негативно влиять на фертильность как женщин, так и мужчин. В случае возникновения проблем с зачатием она рекомендовала обратиться к репродуктологу.