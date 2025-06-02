Гинеколог Оленев предупредил, что поздняя беременность несет риск хромосомных аномалий у плода

После достижения 40-летнего возраста у женщин повышается вероятность возникновения генетических отклонений у будущего ребенка. Зачатие и вынашивание малыша становится более сложным процессом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил акушер-гинеколог, ведущий специалист в области перинатальной медицины, возглавляющий центр при больнице №1, Антон Оленев.

«После 35 лет шансы на появление хромосомных аномалий увеличиваются, а после 40 — значительно», — отметил доктор.

По его словам, мужчины сохраняют высокое качество сперматозоидов с возрастом, тогда как женская репродуктивная функция подвержена возрастным изменениям. Шансы успешного оплодотворения и полноценного вынашивания ребенка уменьшаются с годами, независимо от количества предыдущих беременностей, подчеркнул Оленев.

Врач указал на явление «репродуктивного диссонанса»: женский организм физиологически подготовлен к материнству уже с первых месячных, однако длительное отсутствие беременности ведет к постепенным сбоям в организме. Инфекции, перенесенные женщинами в возрасте от 18 до 32 лет, также отрицательно отражаются на будущей фертильности, заключил гинеколог.