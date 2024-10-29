Гинеколог Некрасова предупредила, что кесарево сечение повышает риски при следующих беременностях

Обращаться к кесареву сечению нужно только в случаях, когда естесственные роды противопоказаны врачами по серьезным причинам, потому что эта операция несет в себе определенные риски. Об этом рассказала врач — акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Виктория Некрасова, передала «Вечерняя Москва».
Врач отметила, что риски существуют как для женщины, так и для ребенка. В частности, у роженицы случаются послеоперационные инфекции и воспаления, к тому же может возникнуть кровотечение. Кроме того, любая операция всегда может вызвать повышенное тромбообразование.
Наконец, после кесарева сечения есть риск для будущих беременностей и родов. Осложнения бывают и у младенцев, например, у рожденных таким способом чаще бывают проблемы с дыханием.
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