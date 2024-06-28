Гинеколог Назарова: причиной цистита может быть ношение мокрого купальника на протяжении долгого времени

Доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare Сурае Назарова в беседе с Life рассказала женщинам, как обезопасить себя и не подхватить цистит во время купания в море.

По словам медика, причиной цистита может быть как попадание инфекции из воды, так и ношение мокрого купальника на протяжении долгого времени. Перед тем, как идти в воду, Назарова призвала принять душ. То же самое нужно сделать и после моря, используя мягкие гели для интимной гигиены с нейтральным pH.

Гинеколог отметила, что не стоит сидеть на холодных поверхностях, а также не оставаться в мокром купальнике дольше необходимого. Она объяснила, что переохлаждение является одной из основных причин развития этого заболевания.