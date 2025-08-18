Гинеколог Мусаева отметила, что ананас помогает облегчить боли при менструации

Ананас может помочь уменьшить боль во время менструального цикла. Об этом рассказала акушер-гинеколог женской консультации Химкинской клинической больницы Аида Мусаева в беседе с News.ru .

Специалист отметила, что для облегчения неприятных симптомов в критические дни важно придерживаться сбалансированного рациона, богатого определенными продуктами. Например, теми, что содержат магний, кальций, витамины группы В и омега-3 жирные кислоты, а также антиоксиданты.

Среди таких продуктов — ананас, орехи, семечки, бобовые, тыквенные семечки, миндаль, арахис, бананы, авокадо и печеный картофель с кожурой. Кроме того, Мусаева рекомендовала включить в рацион зеленые овощи, кунжут, сою и жирную рыбу.