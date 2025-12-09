Гинеколог Милютина рекомендовала беременным включить в рацион орехи и морепродукты

Традиционно оптимальным временем для зачатия ребенка считается поздний летний и ранний осенний периоды, хотя на самом деле ограничений не существует. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с ИА НСН .

Специалист подчеркнула важность употребления продуктов, полезных для формирования головного мозга плода во время беременности, написала «Газета.Ru».

«В первую очередь должно быть достаточное количество белка, правильные жиры. Это не насыщенные жиры, а сливочное масло, растительное масло, орехи», — отметила врач.

Она также рекомендовала включить в рацион листовую зелень, зеленые овощи и фрукты, богатые фолиевой кислотой. Кроме того, Милютина обратила внимание на особую значимость йода, напомнив, что недостаточный уровень гормона щитовидной железы матери оказывает негативное влияние на интеллект будущего ребенка. Именно поэтому беременным необходимо есть морепродукты и приправлять блюда йодированной солью.