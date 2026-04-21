Гинеколог Милютина рассказала о новом демографическом тренде в виде заморозки яйцеклеток

В России женщины все чаще приходят к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки, не дожидаясь «принца» и не пропуская репродуктивный возраст. Об этом ИА НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Она отметила, что многие женщины хотели бы родить детей в крепкой семье, но понимают, что подходящего партнера можно и не дождаться. Поэтому они принимают решение заморозить яйцеклетки, чтобы сохранить возможность стать матерью в будущем.

Также в России появился новый демографический тренд — соло-мамы. Женщины решаются на материнство без партнера из-за разочарования в мужчинах, страха развода и желания полной независимости. Спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию за последние четыре года вырос на 40–50%.