Гинеколог Милютина рассказала, что возраст женщины влияет на развитие генетических патологий у ребенка

Возраст женщины напрямую влияет на развитие генетических патологий у ребенка. Это происходит в 80-90% случаев, рассказала ИА НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

При этом медик добавила, что взрослому мужчине завести здоровое потомство гораздо проще, чем женщине в возрасте.

«При взрослом мужчине можно получить здоровое потомство. Если женщине 45 лет, а мужчине — 30, это уже сложнее», — процитировало издание «ФедералПресс» гинеколога.

Ранее психолог и невролог Эрстея Дейс сообщила, что нормальной разницей в возрасте между партнерами считается три-восемь лет. Разницу в 12 лет она также назвала допустимой, а вот 20-летняя разница — это уже критично.