Гинеколог Марон призвала избегать длительного ношения узких джинсов

Узкие джинсы вновь становятся популярными, но у некоторых после их ношения возникает дискомфорт в интимной зоне. Гинеколог Анна Марон рассказала Здоровью Mail о причинах такого состояния и способах его предотвращения.

Хроническая боль в области вульвы без очевидной причины, длящаяся более 12 недель, может указывать на вульводинию. По словам специалиста, это состояние часто обусловлено повышенной чувствительностью нервов, напряжением тазовых мышц или воспалительными процессами.

Тесная одежда способна усугубить симптомы из-за усиления трения, давления и влажности. Чтобы снизить риски, рекомендуется носить свободные вещи из дышащих тканей, таких как хлопок, особенно при выборе нижнего белья. Следует избегать длительного ношения узких джинсов и леггинсов, если после них дискомфорт усиливается.

При появлении жжения, боли или зуда необходимо обратиться к гинекологу. Важно прислушиваться к своему телу и отдавать предпочтение физическому комфорту.