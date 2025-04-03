Гинеколог Марченко рассказала о тесте, который выявляет рак на ранних стадиях

Главный врач семейной клиники Анна Марченко выразила обеспокоенность ростом числа злокачественных новообразований женской репродуктивной системы, составляющих половину всех случаев рака у женщин. Об этом написали «Известия» .

Она подчеркнула, что рак молочной железы находится среди 10-ти самых распространенных форм онкологических заболеваний, а рак шейки матки занимает четвертое место среди женских видов злокачественных опухолей. Марченко также отметила тенденцию к «омоложению» этих заболеваний, так как они все чаще диагностируются у женщин молодого возраста.

Основной проблемой, по ее словам, является то, что на начальных этапах рак часто протекает бессимптомно или маскируется под другие болезни. Это приводит к позднему выявлению опухолей, когда лечение оказывается менее эффективным.

Марченко сообщила, что в российских медицинских учреждениях недавно внедрили инновационный тест для выявления ранних стадий рака. Тест основан на определении уровня онкомаркера CA-62 в крови пациента. Этот метод уже показал свою эффективность в мировой практике.