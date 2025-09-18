Гинеколог Марченко предупредила о появлении кандидоза после отпуска

Главный врач семейной клиники «Доктор АННА», врач акушер-гинеколог Анна Марченко в интервью Life.ru рассказала, что после летнего путешествия некоторые женщины сталкиваются с гинекологическими проблемами.

По словам эксперта, в начале осени растет число пациенток, обращающихся к врачу-гинекологу. Основные проблемы — кандидоз, нарушение менструального цикла и воспаление органов репродуктивной системы.

«В любом случае стоит посетить врача и сдать анализы, чтобы определить, на какие именно препараты реагируют возбудители», — поясняет доктор Марченко.

Врач напоминает, что кандидоз или молочница — распространенная проблема, которая может быть вызвана сменой климата, питания, стрессом от перелета или ослаблением иммунитета. При появлении симптомов кандидоза необходимо обратиться к специалисту для правильного подбора лечения.

Кроме того, смена климата может привести к нарушению менструального цикла. Как правило, организм восстанавливается сам по себе в течение одного-двух месяцев, но лучше не пренебрегать консультацией специалиста.