Гинеколог Мамедова отметила, что стресс и недосып не вызывают раннюю менопаузу

Стресс, недосып и плохое питание не могут вызвать раннюю менопаузу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-акушер-гинеколог Айнура Мамедова.

По словам специалиста, наиболее убедительно с более ранним наступлением менопаузы связано только курение, однако по одному фактору предсказать возраст ее наступления нельзя. В значительной части случаев конкретную причину установить не удается — это могут быть генетические особенности, заболевания или операции, пишет ИА НСН.

Врач подчеркнула, что существуют «ранняя менопауза» и «преждевременная недостаточность яичников», поэтому сначала необходимо разобраться в диагнозе и пройти медобследование. Ранее гинеколог Мария Милютина заявила, что проблемы с фертильностью начинаются рано, поэтому важно с 25 лет следить за уровнем антимюллерова гормона (АМГ).