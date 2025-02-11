Гинеколог Мадан: «цветная» беременность характеризуется кровянистыми выделениями

Беременность, которая сопровождается кровянистыми выделениями, похожими на менструацию, называют «цветной». Об особенностях этого явления рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Корнелия Мадан в интервью сайту «Газета.Ru» .

Врач объяснила, что эти выделения связаны с гормональной памятью организма и встречаются реже 1% случаев. Иногда имплантация эмбриона вызывает кровотечение, принимаемое за месячные.

Во время беременности любые подобные выделения требуют консультации врача, так как могут сигнализировать о проблемах. Мадан рекомендовала обратить внимание на характер выделений, наличие половых контактов и реакцию молочных желез, а также провести тест на беременность.