Гинеколог Лордкипанидзе предупредил, что работа в офисе может привести к серьезным проблемам со здоровьем у женщин

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе предупредил в беседе с «Абзацем» , что работа в офисе может привести к серьезным проблемам со здоровьем у женщин. Среди возможных последствий — набор веса, варикоз и психологические проблемы.

Врач отметил, что отсутствие физической активности может вызвать значительные изменения во внешности женщины за несколько лет. Также могут появиться патологии органов малого таза.

«Это малоподвижный образ жизни, при котором не расходуются калории. Если женщина параллельно не ходит в спортзал, то через три–пять лет она превращается в „тетю“, какой бы стройной ни была до этого», — процитировал MIR24.TV Лордкипанидзе.

Кроме того, сидячий образ жизни негативно влияет на кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Врач рекомендует каждый час вставать и разминаться, чтобы избежать застоя и отеков.

Офисная работа также может сказаться на зрении и нервной системе из-за голубого излучения экранов, которое мешает выработке важных гормонов. Это может привести к нарушению циркадного ритма, проблемам со сном и эмоциональным перепадам.