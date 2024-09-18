Акушер-гинеколог Юлия Ляшевич рассказала, что антимюллеров гормон (АМГ) является ключевым показателем репродуктивной способности организма, то есть его потенциальной способности к зачатию. Он вырабатывается как у женщин, так и у мужчин, и чаще всего анализ на его уровень назначается при бесплодии, отметил «Мир 24» .

У женщин АМГ используется для оценки овариального резерва. Проще говоря, этот тест показывает, сколько яйцеклеток может быть готово к овуляции. Однако уровень этого гормона не отражает качество яйцеклеток.

У девушек уровень АМГ повышается перед началом полового созревания, затем остается примерно стабильным, а начинает снижаться только перед менопаузой. Это сигнализирует о том, что шансы на беременность уменьшаются и репродуктивная функция начинает угасать.