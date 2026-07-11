Гинеколог Лисовская напомнила о негативном влиянии эндометриоза на способность к зачатию

Эндометриоз является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщила гинеколог Екатерина Лисовская в беседе с «Известиями» .

По ее словам, такое состояние может существенно снижать шансы на естественное зачатие.

«Во-первых, разросшаяся ткань нередко приводит к образованию спаек, которые могут нарушать проходимость маточных труб. Во-вторых, при поражении яичников снижается их функция», — предупредила врач.

Она также объяснила, что хроническое воспаление ухудшает состояние слизистой оболочки матки, мешая прикреплению плодного яйца.

Патология часто протекает бессимптомно почти у четверти пациенток, но основным признаком остается повторяющаяся тазовая боль. Для лечения применяются гормональная терапия или хирургическое удаление очагов.