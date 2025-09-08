Гинеколог Личак предупредила о влиянии сезонных изменений на женское здоровье

Осень часто становится временем, когда здоровье дает сбой. В беседе с Life.ru акушер-гинеколог Наталья Личак предупредила о влиянии сезонных изменений на женский организм.

По словам медика, из-за переохлаждений иммунитет становится уязвимым, что может привести к обострению хронических недугов, включая гинекологические.

«Возможны обострения хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза женщин», — отметила врач.

Она посоветовала включить в рацион продукты, содержащие витамины D, С, A, E и группы B. Как пояснила Личак, беременным женщинам стоит быть особенно осторожными. Им необходимо избегать массовых скоплений людей, использовать маски при необходимости, регулярно мыть руки и проветривать помещение. Также важно гулять на свежем воздухе и заниматься специальной гимнастикой, добавила эксперт.