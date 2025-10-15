Гинеколог Кушнарева отметил, что подростковые прыщи могут указывать на гормональные нарушения

Подростковые прыщи и избыточный рост волос могут быть признаками гормональных нарушений. Эти симптомы могут указывать на синдром поликистозных яичников (СПКЯ), сообщила акушер-гинеколог, психолог Ольга Кушнарева в интервью «Известиям» .

«Если высыпания держатся годами, становятся воспаленными, а волосы начинают активно расти там, где раньше не росли, — это повод обратиться к врачу», — отметила специалист.

СПКЯ может привести к нарушению баланса гормонов, что влияет на состояние кожи и волос. Если вовремя не принять меры, могут возникнуть проблемы с менструациями, овуляцией и зачатием в будущем. Гинеколог-эндокринолог поможет разобраться в гормональном фоне и подобрать лечение, заключила Кушнарева.