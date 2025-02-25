Гинеколог Кривощапова: гормональные контрацептивы не приводят к набору веса

Современные гормональные средства контрацепции не способствуют набору веса и не вызывают бесплодия. Популярные заблуждения о контрацептивах опровергла акушер-гинеколог Нелли Кривощапова в беседе с «Известиями».

Врач подчеркнула, что презервативы остаются высокоэффективным методом предотвращения нежелательной беременности, обеспечивая защиту на 98%. Экстренная контрацепция не подходит для постоянного использования, а гормональные препараты могут снизить риск некоторых видов рака, хотя есть небольшой риск повышения вероятности рака молочной железы.

Кривощапова призвала учитывать индивидуальные особенности при выборе метода контрацепции.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте