Гинеколог Кривощапова: гормональные контрацептивы не приводят к набору веса

Современные гормональные средства контрацепции не способствуют набору веса и не вызывают бесплодия. Популярные заблуждения о контрацептивах опровергла акушер-гинеколог Нелли Кривощапова в беседе с «Известиями».
Врач подчеркнула, что презервативы остаются высокоэффективным методом предотвращения нежелательной беременности, обеспечивая защиту на 98%. Экстренная контрацепция не подходит для постоянного использования, а гормональные препараты могут снизить риск некоторых видов рака, хотя есть небольшой риск повышения вероятности рака молочной железы.
Кривощапова призвала учитывать индивидуальные особенности при выборе метода контрацепции.
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