Гинеколог Коссовская предупредила, что кровь при менопаузе может говорить о раке

Если у женщины при наступлении менопаузы появляются кровотечения, похожие на менструальные, это может быть признаком онкологического заболевания. Об этом KP.RU рассказала акушер-гинеколог Анна Коссовская.

Она заявила, что этот симптом в большинстве случаев говорит о развивающемся в матке раке.

«Начался онкопроцесс, поэтому в полость матки попадает кровь, а оттуда она появляется на белье», — подчеркнула врач.

Она добавила, что женщинам в любом возрасте нужно регулярно посещать гинеколога. Визиты должны быть каждые полгода-год.