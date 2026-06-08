Гинеколог Кирикова рассказала, что привычка держать ноутбук на коленях может стать причиной бесплодия

Акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова рассказала NEWS.ru , что привычка держать ноутбук на коленях может стать причиной бесплодия из-за перегрева мошонки. Также врач отметила влияние хронического недосыпа на фертильность.

По словам специалиста, хронический недосып нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, повышает уровень кортизола, что негативно отражается на фертильности. Помимо этого, перегрев мошонки из-за частого посещения бань и саун, работы с ноутбуком на коленях и ношения тесной одежды ухудшает качество сперматозоидов. Кирикова предупредила, что выраженный дефицит витамина D может влиять на результаты программ ЭКО.

Врач также подчеркнула, что пародонтит и другие воспаления во рту способны вызывать хроническое воспаление в организме и негативно сказываться на репродуктивной функции. С возрастом качество сперматозоидов ухудшается, а количество генетических повреждений возрастает.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет, ссылаясь на исследования в области репродуктивного здоровья.