Гинеколог Кещян назвал признаками беременности сонливость и дискомфорт в нижней части живота

Акушер-гинеколог сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберт Кещян назвал признаки, по которым можно определить беременность. В первую очередь он указал на повышенную утомляемость и желание спать больше обычного. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Тошнота, частые мочеиспускания и изменения в груди также могут указывать на беременность. Что касается груди, она становится более чувствительной, увеличиваются ее размер и форма.
Наиболее очевидными признаками беременности являются задержка менструации и дискомфорт в нижней части живота, который указывает на рост матки и растяжение связок, добавил медик.
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