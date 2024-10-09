Гинеколог Кещян назвал признаками беременности сонливость и дискомфорт в нижней части живота

Акушер-гинеколог сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберт Кещян назвал признаки, по которым можно определить беременность. В первую очередь он указал на повышенную утомляемость и желание спать больше обычного. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Тошнота, частые мочеиспускания и изменения в груди также могут указывать на беременность. Что касается груди, она становится более чувствительной, увеличиваются ее размер и форма.

Наиболее очевидными признаками беременности являются задержка менструации и дискомфорт в нижней части живота, который указывает на рост матки и растяжение связок, добавил медик.