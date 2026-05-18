Гинеколог Ханмирзоева сообщила, что менопауза подтверждается отсутствием менструаций в течение 12 месяцев

Менопауза — естественный период в жизни женщины, требующий внимательного отношения к здоровью. Врач акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева рассказала «Известиям» , что менопауза подтверждается отсутствием менструаций в течение 12 месяцев подряд. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55 лет, средний возраст начала составляет около 51 года.

Ранними признаками менопаузы могут быть нерегулярный менструальный цикл, приливы жара, ночная потливость, сухость слизистых оболочек, нарушения сна и перепады настроения. Однако эти симптомы не всегда связаны только с гормональной перестройкой.

«Приливы, повышенная потливость или сердцебиение могут быть связаны и с другими состояниями, например с нарушениями работы щитовидной железы», — пояснила Ханмирзоева.

Переход к менопаузе проходит в несколько этапов: перименопауза, менопауза и постменопауза. Весь переходный период может длиться от нескольких месяцев до пяти-семи лет. У части женщин менопауза может наступить раньше 40 лет из-за генетической предрасположенности, аутоиммунных заболеваний, хирургических вмешательств на яичниках, а также химио- и радиотерапии.

Для облегчения симптомов существуют гормональные и негормональные методы. Среди последних эксперт выделяет препараты на основе фитоэстрогенов, витамин D, кальций и когнитивно-поведенческую терапию. Эффективность таких методов индивидуальна и требует консультации специалиста.