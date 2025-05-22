Гинеколог Гвоздикова отметила, что эпизодическая порция алкоголя не навредит лактации

Многие женщины во время беременности полностью отказываются от алкоголя по рекомендации врачей. После родов некоторые из них позволяют себе выпить, чтобы расслабиться. Однако важно понимать, как это может повлиять на здоровье мамы и малыша во время грудного вскармливания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова в беседе с сайтом «Страсти» .

«Эпизодическое употребление не более одной стандартной порции алкоголя в день маловероятно приведет к каким-либо негативным последствиям для ребенка и не влияет на лактацию» — отметила доктор.

Специалист подчеркнула, что с позиции доказательной медицины лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного на время грудного вскармливания. Однако это не означает, что при разовом употреблении алкоголя нужно прекращать грудное вскармливание.