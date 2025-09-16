Гинеколог Гусев отметил, что хронический стресс влияет на гормональный фон и работу яичников

Кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Дмитрий Гусев рассказал «Газете.Ru» о влиянии хронического стресса на менструальный цикл у женщин.

По словам эксперта, хронический стресс воздействует на гормональный фон и работу яичников. В результате сначала может сохраняться регулярность цикла без овуляции, а затем цикл становится редким или полностью прекращается.

Гинеколог предупредил, что длительный стресс может приводить к блокировке овуляции и формированию функциональных кист. Также стресс может вызвать функциональную гипоталамическую аменорею, при которой гипоталамус «выключает» репродуктивную систему.

Гусев отметил, что часто психологический стресс сочетается с метаболическим, вызванным чрезмерными физическими нагрузками или строгими диетами. Этот комплекс факторов становится решающим для развития серьезных гормональных нарушений.

Эксперт посоветовал изменить реакцию на стресс с помощью коррекции образа жизни, психотерапии и практик релаксации. Регулярный сон, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и работа с психологом помогают восстановить гормональный баланс.